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عربي-دولي

بعدما قتلت سائحاً في مصر... سمكة القرش المصرية تصل إلى إسرائيل وتنشر الرعب

Lebanon 24
30-12-2024 | 09:48
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سادت حالة من القلق والرعب عكستها وسائل الإعلام الإسرائيلية من وصول سمكة القرش في البحر الأحمر التي قتلت سائحا في مصر أمس إلى مدينة إيلات.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية، أمس الأحد، أن هجوم سمكة قرش قبالة سواحل البحر الأحمر في مصر أدى إلى مقتل سائح وإصابة آخر.
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "سمكة قرش هاجمت اثنين من الأجانب بالمنطقة الشمالية بمرسى علم – جنوب مصر، ما أدى إلى إصابة أحدهما ووفاة الآخر"، ولم تكشف الحكومة المصرية عن جنسيات الضحايا.

وتحت عنوان "هل سيأتي أيضا إلى إيلات؟"، قال تقرير لموقع makorrishon الإخباري الإسرائيلي، إن خبراء بحريون حذروا من أن البناء غير المنضبط والصيد الجائر والممارسات السياحية غير المسؤولة تغير النظام البيئي وتؤثر على سلوك أسماك القرش في البحر الأحمر.

وتعرض عدد من الأشخاص، خلال السنوات القليلة الماضية، لهجوم من أسماك القرش على شواطئ البحر الأحمر، كما لقي بعضهم حتفهم نتيجة الهجمات.
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