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إقتصاد

تسارع وتيرة التضخم في إسبانيا

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:10
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مع نهاية عام 2024، يشهد التضخم في أسعار المستهلكين في إسبانيا تسارعًا ملحوظًا خلال شهر كانون الاول، وفقًا لتقديرات أولية، بسبب الزيادة في أسعار الوقود.

وارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.8 بالمئة في كانون الاول مقارنة بـ 2.4 بالمئة في تشرين الثاني. وتم تسجيل معدل مماثل آخر مرة في تموز. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة.
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وارتفع أيضا معدل التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي ليصل إلى 2.8 بالمئة مقارنة بـ 2.4 بالمئة. ويُعدّ هذا أعلى معدل تضخم منذ تموز الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9 بالمئة. وتوقع خبراء الاقتصاد معدلا سنويا قدره 2.6 بالمئة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الإسباني بأن الزيادة في نسبة التضخم السنوي تعكس إلى حد كبير الزيادة في أسعار الوقود مقارنة بانخفاضها في كانون الاول 2023. (سكاي نيوز)

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