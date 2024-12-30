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بالصور.. إكتشاف مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في حلب

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:49
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أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن اكتشاف مقبرة جماعية تضم مئات الجثث، في مدينة حلب السورية.

ووفق ما نشرته وزارة الداخلية السورية على قناتها عبر "تليغرام"، توجه قائد شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف إلى الموقع، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان.
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وحسب الوزارة سيتم لاحقا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي. (سكاي نيوز)
 
أثناء تفقد موقع المقبرة
 
عملية اكتشاف المقبرة الجماعية
 
 
 
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