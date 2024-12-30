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عربي-دولي

تغريم ترامب بـ5 ملايين دولار.. والسبب "اغتصاب وتشهير"!

Lebanon 24
30-12-2024 | 12:18
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أقرت محكمة استئناف اتحادية الإثنين، حكماً بتغريم دونالد ترامب 5 ملايين دولار، لصالح إي. جان كارول، أصدرته في وقت سابق هيئة محلفين ضد الرئيس الأميركي المنتخب بعدما أدانته بالاعتداء الجنسي عليها والتشهير بكاتبة العمود السابقة.
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وصدر الحكم عن منصة قضاء  من ثلاثة أعضاء بالدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأمريكية بمانهاتن.
 
ويتعلق الحكم الصادر في أيار 2023 بواقعة في العام 1996 بغرفة تبديل الملابس بمتجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن، حيث قالت كارول إن ترامب اغتصبها. كذلك، فإن الحكم ذاته يرتبط بمنشور على موقع تروث سوشيال في تشرين الأول 2022 نفى فيه ترامب ادعاء كارول ووصفه بأكذوبة.
 
ورغم اختلاف هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في مانهاتن على اتهام ترامب بجريمة الاغتصاب فإنهم حكموا لكاتبة العمود السابقة بمجلة "إيل" بـ2.02 مليون دولار عن تهمة الاعتداء الجنس،ي و2.98 مليون دولار عن تهمة التشهير.
 
وأمرت هيئة محلفين مختلفة ترامب في كانون الثاني بدفع 83.3 مليون دولار لكارول بتهمة التشهير والإضرار بسمعتها في يونيو (حزيران) 2019، عندما أنكر لأول مرة تهمة الاغتصاب.
 
وقال ترامب إنه لا يعرف كارول، وأنها "ليست من النوع الذي يحبه"، وأنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها. 
 
 
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