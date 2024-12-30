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عربي-دولي
حول إمكانية تشكيل حكومة مركزية في سوريا.. هذا ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني
Lebanon 24
30-12-2024
|
13:32
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أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني محمد علي نائيني، إن "23 مجموعة معارضة تتواجد حاليا على أرض سوريا يجعل من الصعب تشكيل حكومة مركزية فيها".
وأشار إلى إن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة".
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أضاف أنّه "حاليا تتواجد 23 مجموعة معارضة تعمل في سوريا ومن الصعب تشكيل حكومة مركزية تمثل جميع المجموعات، فيما تسعى إسرائيل من خلال أفعالها إلى تدمير البنية التحتية السورية وقطع ممرات الاتصال مع جبهة المقاومة"، لافتاً أن "هذه التحديات تظهر أن مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية تسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة في سوريا وأن المصالح الوطنية للشعب السوري لا تحظى بالأولوية".
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