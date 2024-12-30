حول إمكانية تشكيل حكومة مركزية في سوريا.. هذا ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني

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وأشار إلى إن "إسرائيل نفذت العديد من الهجمات على مراكز عسكرية سورية بهدف تعزيز أمنها ومنع دعم جبهة المقاومة، كما حاولت قطع الطرق البرية والجوية بين إيران وسوريا ومنع استقرار قوى المقاومة في المنطقة".أضاف أنّه "حاليا تتواجد 23 مجموعة معارضة تعمل في سوريا ومن الصعب تشكيل حكومة مركزية تمثل جميع المجموعات، فيما تسعى إسرائيل من خلال أفعالها إلى تدمير البنية التحتية السورية وقطع ممرات الاتصال مع جبهة المقاومة"، لافتاً أن "هذه التحديات تظهر أن مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية تسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة في سوريا وأن المصالح الوطنية للشعب السوري لا تحظى بالأولوية".