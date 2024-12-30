بعد ايام على سقوطها.. تقرير أولي حول تحطم الطائرة الأذربيجانية

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وقال لستاييف إن حوالي 30 يوما هي المدة المعتادة لتقديم تقرير تمهيدي. ولا يزال يتم جمع الحطام في موقع الحادث بمدينة أكتاو الكازاخستانية ويتم فرزه وتحليله. من المتوقع أن تقدم لجنة تحقيق تقريراً أولياً حول تحطم الطائرة الأذربيجانية في نهاية كانون الثاني، حسبما ذكر نائب وزير النقل الكازاخستاني تالجات لستاييف في أستانا الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية كازإنفورم.وقال لستاييف إن حوالي 30 يوما هي المدة المعتادة لتقديم تقرير تمهيدي. ولا يزال يتم جمع الحطام في موقع الحادث بمدينة أكتاو الكازاخستانية ويتم فرزه وتحليله.

كانت الطائرة، التي كانت تقل 67 شخصا على متنها، قد تعرضت لأضرار في الجو يوم 25 ديسمبر أثناء رحلتها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى جروزني في روسيا. وهناك دلائل على أنها تعرضت للإصابة عن طريق الخطأ من قبل الدفاعات الجوية الروسية.



وواصلت الطائرة من طراز "إمبراير 190" طريقها إلى أكتاو لكنها تحطمت أثناء محاولة الهبوط، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا ونجاة 29.