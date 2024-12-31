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عربي-دولي

حريق في مستودع نفط روسي.. بسبب هجوم اوكراني

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:05
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فيما يستمر القتال الشرس على الجبهات الروسية الأوكرانية، تسبّب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في غرب روسيا بتسرب وقود وحريق في مستودع للنفط، وفق ما أفاد حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي أنوخين الثلاثاء.
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وقال أنوخين إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "أحبطت هجوما بمسيّرات أوكرانية" في منطقة يارتسيفو.

وأفاد على "تليغرام": "سقط حطام إحدى المسيّرات على أرض مستودع نفط. ونتيجة لذلك، حدث تسرب للوقود واندلع حريق في الوقود ومواد التشحيم" مشيرا إلى أنه لا يوجد "تهديد" للمباني السكنية في المنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن 68 مسيّرة أوكرانية أُسقطت خلال الليل ودُمّرت 10 منها فوق منطقة سمولينسك.

وضربت كييف العديد من منشآت الطاقة الروسية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، قائلة إن ذلك انتقام من هجمات موسكو على شبكة الكهرباء الخاصة بها.

ويأتي هذا الهجوم الجديد بعد يوم من مبادلة روسيا وأوكرانيا أكثر من 300 أسير حرب في عملية توسطت فيها الإمارات عشيّة رأس السنة.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، تبادلت موسكو وكييف مئات الأسرى وتتبادلان أيضا بانتظام جثامين جنود سقطوا في المعارك.
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