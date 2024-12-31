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لهذا السبب غابت سارة نتنياهو عن زوجها أثناء خضوعه لجراحة

Lebanon 24
31-12-2024 | 02:12
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لم تحضر سارة نتنياهو مع زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما خضع لجراحة لاستئصال البروستاتا الأحد الماضي.

وذكرت القناة 12 أن زوجة رئيس الوزراء لا تزال في الولايات المتحدة، حيث سافرت منذ نحو شهر.
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وأوضحت أن سارة نتنياهو لم تعد من ميامي إلى إسرائيل لمرافقة زوجها أثناء خضوعه لعملية جراحية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.


وذكر التقرير التلفزيوني نقلا عن مصادر مقربة من زوجة رئيس الوزراء، أنها تتلقى العلاج حاليا بعد ظهور "أعراض شديدة" عليها، مثل ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تعود سارة نتنياهو إلى إسرائيل بعد تعافيها، الأمر الذي قد يستغرق عدة أيام إلى أسبوع.

ورفض متحدث باسم عائلة نتنياهو التعليق على التقرير.

وقبل أسابيع سافرت سارة نتنياهو إلى ميامي من أجل زيارة ابنها يائير.(سكاي نيوز)

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