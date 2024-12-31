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عربي-دولي

يُلقب بـ "أبو الحسن 600".. تعرفوا إلى وزير الدفاع السوري الجديد

Lebanon 24
31-12-2024 | 04:55
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عينت القيادة العامة في سوريا، اليوم الثلاثاء، رسميا اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

وكان أبو قصرة قد تولى منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، حيث كان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت في 8 من كانون الأول من إسقاط نظام بشار الأسد.
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ويعرف وزير الدفاع الجديد الذي ولد في مدينة حلفايا في محافظة حماة، بلقب "أبو حسن الحموي" وكذلك "أبو الحسن 600".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت نبأ تعيين أبو قصرة عن مصدر رسمي في 21 كانون الأول.(سكاي نيوز)


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