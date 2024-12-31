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عربي-دولي

دولة تحتفل في 2 كانون الثاني بعيد رأس السنة... ما السبب؟

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:11
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ستكون جزيرة بيكر غير المأهولة، الواقعة في المحيط الهادئ، آخر مكان على وجه الأرض يدخل في العام الجديد، حيث ستشهد أولى لحظات العام الجديد بينما يكون العالم قد دخل في الـ2 من كانون الثاني.

وتقع جزيرة بيكر غير المؤهولة في منطقة زمنية متأخرة بمقدار 12 ساعة عن توقيت غرينتش العالمي، ما يجعلها واحدة من آخر المواقع على الكوكب التي تودع العام الجديد.
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وبحلول الوقت الذي ستشهد فيه الجزيرة بداية عام 2025، سيكون العالم قد انهى احتفالاته وبدأ يوم 2 كانون الثاني في معظم أنحاء الكرة الأرضية.

وتعتبر جزيرة بيكر، من الأراضي التابعة للولايات المتحدة، غير مأهولة بالسكان، مما يعني أن دخولها العام الجديد لن يشهد أي احتفالات رسمية.

ومع ذلك، يظل التوقيت الزمني المتأخر في استقبال العام الجديد له رمزية تعكس تنوع المناطق الزمنية حول العالم. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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