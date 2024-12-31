Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. الحكومة تنشئ هيئة جديدة للمنافذ البرية والبحري

Lebanon 24
31-12-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1299749-638712544734844370.png
Doc-P-1299749-638712544734844370.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر رئيس الحكومة السورية الانتقالية، محمد البشير، قرارًا بإنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة مسؤولية الإشراف والتنظيم على دخول وخروج الركاب والبضائع، بالإضافة إلى الملاحة البحرية والموانئ وأعمال النقل البحري.
Advertisement
 
وتضم الهيئة تحت إشرافها كلًا من الشركة العامة لمرفأي طرطوس واللاذقية، ومديرية الجمارك، والمراكز الحدودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-12-31
09:37 | 2024-12-31
09:22 | 2024-12-31
09:21 | 2024-12-31
09:04 | 2024-12-31
08:45 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24