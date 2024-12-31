في سوريا.. الحكومة تنشئ هيئة جديدة للمنافذ البرية والبحري

أصدر رئيس الحكومة السورية الانتقالية، محمد البشير، قرارًا بإنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.



وتتولى الهيئة مسؤولية الإشراف والتنظيم على دخول وخروج الركاب والبضائع، بالإضافة إلى الملاحة البحرية والموانئ وأعمال النقل البحري.

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