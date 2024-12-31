تركيا ترفع مستوى الإجراءات الأمنية إلى الحدّ الأعلى... ما السبب؟

أعلنت السلطات التركية مساء اليوم الثلاثاء، عن رفع مستوى الإجراءات الأمنية في عموم البلاد إلى الحد الأعلى خلال رأس السنة الجديدة.





وتتركز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة الرئيسية والسياحية في المدن الكبيرة، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير وسامسون وبودروم. (روسيا اليوم)

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