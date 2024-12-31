خطاب شولتس بمناسبة رأس السنة الجديدة يثير غضبا في ألمانيا

Advertisement

تسبب خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة رأس السنة الجديدة في ردود فعل غاضبة على نطاق واسع من طرف مستخدمي منصة "إكس".وتحدث شولتس في خطابه عن "الأوقات الصعبة" التي تمر بها ألمانيا، وأشار إلى أن الشعب الألماني، رغم كل شيء، "يقف صفا واحدا".وعبر أحد المستخدمين هوفي هود، عن غضبه قائلا: "أنا أفهم الألمان الذين يقولون إن شولتس وصمة عار على ألمانيا". فيما كتب مستم آخر: "من الجيد أنك ستغادر قريبا.. لقد انتهيت".وقال ولفين موزارت بسخط: "لا أحد يحترم الرجل الذي يحتقر شعبه كثيرا". كما كتب مستخم أخر: "أنا لست مهتما بخطابك". (روسيا اليوم)