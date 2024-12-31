تحقيق يكشف.. جنرال إسرائيلي يقود "مشروعه الخاص" لتدمير غزة

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أظهر تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن قائد الفرقة 252 بالجيش الإسرائيلي يهودا فاخ نفذ عمليات في قطاع غزة من تلقاء نفسه، وسمح لشقيقه بتشكيل قوة خاصة للهدم والتخريب بعيدا عن سلطة الجيش.ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي قوله إن فاخ سمح لأحد أشقائه بتشكيل قوة خاصة من الجنود والمدنيين يشبهون مستوطني "شبيبة التلال" للعمل في غزة.وأوضح الضابط أن هدف هذه القوة هو تخريب غزة وهدم أكبر قدر من مبانيها، مشيرا إلى أن فاخ استعان بأشقائه ومنحهم "معاملة خاصة" وسمح لهم بدخول محور نتساريم -جنوب مدينة غزة- من دون سؤال أو تسجيل أسماء.مشروع فاخكما نقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين قولهم إن فاخ أخبرهم أنه يهدف إلى إبعاد 250 ألف فلسطيني من منازلهم في شمال قطاع غزة بالقوة، وكان يقول إن "الفلسطينيين يتعلمون الدروس فقط من خلال خسارتهم للأرض".وقال قادة وحدات بالجيش الإسرائيلي لهآرتس إن القوة التي شكلها شقيق قائد الفرقة 252 كانت تهدم مباني في القطاع ولم تكن معروفة داخل الجيش.وكذلك، نقلت الصحيفة شهادات جنود قالوا إن الفرقة 252 نفذت عمليات هدم واسعة في محور نتساريم في آب الماضي "من منطلقات ذاتية".وذكر الجنود أن يهودا فاخ كان يأمر بتخريب وهدم المباني في نتساريم "حتى تلك التي لا أفضلية عملياتية لها".وقال أحد الجنود إن عناصر فرقة باخ أخبروهم أن هدفهم هو هدم 60 مبنى في غزة يوميا كي لا يعود إليها أحد.ووصف الجندي عناصر الفرقة بأنهم "متدينون ومسمومون للغاية، ويشعرون بأنهم في مهمة جنونية ومشرفة".خطة الجنرالاتكما ذكر أحد الضباط أن فاخ كان يتحدث عن تهجير كل سكان شمال غزة إلى الجنوب، وأنه سعى إلى تنفيذ "خطة الجنرالات" وحده.وأضاف الضابط أن "فاخ بحث عن صورة نصر لنفسه، وقال إن انتصار الفرقة سيتحقق عندما تكمل مهمتها بإخلاء شمال غزة من سكانه".وقال المصدر نفسه إن هذه هي "الحرب الأولى التي يستطيع فيها كل شخص أن يفعل ما يشاء في الميدان". (الجزيرة)