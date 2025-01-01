Advertisement

عربي-دولي

رعب وذعر خلال احتفالات رأس السنة.. هذا ما حدث في نيو أورليانز

Lebanon 24
01-01-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1300007-638713381352836309.jpg
Doc-P-1300007-638713381352836309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف شهود عيان احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة بأنها تحولت إلى رعب عندما اصطدمت سيارة، الأربعاء، بحشد في شارع بوربون في نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كيفن غارسيا (22 عاما)، قوله بعد وقت قصير من الحادث: "كل ما رأيته هو شاحنة تصطدم بكل من على الجانب الأيسر من رصيف بوربون". وقال: "جثة طارت نحوي"، مضيفًا أنه سمع أيضًا إطلاق أعيرة نارية.
Advertisement

وقالت شاهدة أخرى (22 عامًا)، ويت ديفيس، من شريفبورت، لويزيانا، ، إن الحادث وقع أثناء وجودها في ملهى ليلي في شارع بوربون.


وقالت ويت: "بدأ الجميع في الصراخ والصراخ والركض إلى الخلف، ثم دخلنا في حالة إغلاق لفترة قصيرة ثم هدأ الأمر لكنهم لم يسمحوا لنا بالمغادرة".

وتابعت ويت ديفيس: "عندما سمحوا لنا أخيرًا بالخروج من النادي، أشار لنا رجال الشرطة إلى المكان الذي يجب أن نسير فيه وأمرونا بالخروج من المنطقة بسرعة، رأيت بعض الجثث التي لم يتمكنوا حتى من تغطيتها وأطنانا من الناس يتلقون الإسعافات الأولية".

ولفتت ديفيس إلى إن الشرطة طلبت من الأشخاص الموجودين في مكان الحادث وضع هواتفهم بعيدا والمغادرة في أسرع وقت ممكن.


كانت تقارير إعلامية قد أفادت، الأربعاء، بوقوع عدد من القتلى في حادث صدم شاحنة لحشد في مدينة نيو أورليانز الأميركية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون بعد أن صدمت شاحنة حشدا كبيرا في نيو أورليانز.

وأوضحت أن الحادث وقع بين تقاطع شارعي كانال وبوربون. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:38 | 2025-01-01
10:30 | 2025-01-01
10:04 | 2025-01-01
10:00 | 2025-01-01
10:00 | 2025-01-01
09:50 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24