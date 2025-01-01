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عربي-دولي
رعب وذعر خلال احتفالات رأس السنة.. هذا ما حدث في نيو أورليانز
Lebanon 24
01-01-2025
|
07:17
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وصف شهود عيان احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة بأنها تحولت إلى رعب عندما اصطدمت سيارة، الأربعاء، بحشد في شارع بوربون في نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كيفن غارسيا (22 عاما)، قوله بعد وقت قصير من الحادث: "كل ما رأيته هو شاحنة تصطدم بكل من على الجانب الأيسر من رصيف بوربون". وقال: "جثة طارت نحوي"، مضيفًا أنه سمع أيضًا إطلاق أعيرة نارية.
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وقالت شاهدة أخرى (22 عامًا)، ويت ديفيس، من شريفبورت، لويزيانا، ، إن الحادث وقع أثناء وجودها في ملهى ليلي في شارع بوربون.
وقالت ويت: "بدأ الجميع في الصراخ والصراخ والركض إلى الخلف، ثم دخلنا في حالة إغلاق لفترة قصيرة ثم هدأ الأمر لكنهم لم يسمحوا لنا بالمغادرة".
وتابعت ويت ديفيس: "عندما سمحوا لنا أخيرًا بالخروج من النادي، أشار لنا رجال الشرطة إلى المكان الذي يجب أن نسير فيه وأمرونا بالخروج من المنطقة بسرعة، رأيت بعض الجثث التي لم يتمكنوا حتى من تغطيتها وأطنانا من الناس يتلقون الإسعافات الأولية".
ولفتت ديفيس إلى إن الشرطة طلبت من الأشخاص الموجودين في مكان الحادث وضع هواتفهم بعيدا والمغادرة في أسرع وقت ممكن.
كانت تقارير إعلامية قد أفادت، الأربعاء، بوقوع عدد من القتلى في حادث صدم شاحنة لحشد في مدينة نيو أورليانز الأميركية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون بعد أن صدمت شاحنة حشدا كبيرا في نيو أورليانز.
وأوضحت أن الحادث وقع بين تقاطع شارعي كانال وبوربون. (سكاي نيوز)
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