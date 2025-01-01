الجيش الأردني يعلن مقتل مهربين على حدود سوريا

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أعلن الجيش الأردني أن قواته قتلت الأربعاء عددا من المهربين ودمّرت آلياتهم، عندما حاولوا اجتياز حدود المملكة قادمين من سوريا، بحسب "سكاي نيوز".ويرتبط الأردن بحدود برية مع سوريا تمتد على مسافة 375 كيلومترا، وسبق أن أحبط وأوقف وقتل عشرات المهربين خلال حكم بشار الأسد.وأوضح الجيش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين، حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".كما أكد الجيش في بيان آخر أن "حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطوا مساء الثلاثاء، على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، خمس محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".