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عربي-دولي

إحصاءات جديدة.. عدد سكان إسرائيل يكشف حقيقة مهمة

Lebanon 24
01-01-2025 | 09:36
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أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، أن عدد السكان قد تجاوز 10 ملايين نسمة للمرة الأولى، ليصل إلى 10.027 مليون نسمة بنهاية عام 2024. لكن هذه الزيادة السكانية تخفي واقعًا آخر، وهو تزايد الهجرة إلى الخارج.
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ووفقًا للإحصاءات، يتكون السكان من 7.7 ملايين يهود (76.9%)، و2.1 مليون عرب (21%)، وحوالي 200 ألف من جنسيات أخرى.

سجل عدد السكان زيادة تقدر بنحو 112 ألف نسمة خلال العام الماضي، ما يعكس نموًا سكانيًا بنسبة 1.1%. لكن هذه النسبة تعتبر الأدنى منذ أكثر من عقد، وهو ما يعكس تأثير الحرب الطويلة الأمد والاضطرابات السياسية الداخلية على التعداد السكاني.

والأرقام تكشف المزيد. فرغم أن عدد سكان إسرائيل تجاوز 10 ملايين لأول مرة، فهذا الرقم يشمل الأجانب في البلاد المتواجدين بإقامات طويلة، وهي الفئة التي تم استبعادها في إعلانات التعداد السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 82700 إسرائيلي على أنهم غادروا البلاد، خلال العام الماضي، ارتفاعا من حوالي 55 ألفا قبل عام.

وللمقارنة، فأنه خلال العقد السابق، كان يغادر البلاد نحو 35 ألفا كل عام في المتوسط. (الحرة)
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