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عربي-دولي

في أولى ساعات 2025.. مقتل وإصابة أشخاص في هجوم روسي على كييف

Lebanon 24
01-01-2025 | 10:42
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أسفر هجوم بمسيّرة روسية على وسط كييف في الساعات الأولى من العام 2025 عن مقتل شخصين، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء.

ويأتي الهجوم في قلب العاصمة الأوكرانية بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه لمناسبة العام الجديد، ببذل كل ما في وسعه لإنهاء الحرب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
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وأفاد جهاز الطوارئ الحكومي في أوكرانيا بمقتل شخصين وإصابة ستة وانتشال أربعة آخرين من تحت الأنقاض بعد هجوم بمسيرات روسية.


وقال مسؤولون محليون إن الأضرار ناجمة عن تساقط حطام، مما يشير إلى أنه تم اعتراض المسيّرات.


وسمع صحفيون في وكالة فرانس برس في المدينة دوي انفجارات قوية في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن مسيّرات روسية استهدفت منطقة بيشيرسكي في العاصمة حيث يوجد القصر الرئاسي ومبنى البرلمان.

وتعرضت مبان سكنية للقصف، وقال البنك المركزي الأوكراني إن أحد مبانيه تعرض لأضرار في الهجوم.

وانتقد زيلينسكي الهجوم الروسي، وقال على تلغرام: "حتى في ليلة رأس السنة، لا تهتم روسيا إلا بإيذاء أوكرانيا".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن 111 مسيّرة روسية أطلقت على أوكرانيا خلال الليل أسقط 109 منها أو عطلت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. (روسيا اليوم)
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