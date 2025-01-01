زخات نيزكية وأكبر قرص شمسي.. ما ينتظر الأرض في الأيام الأولى من عام 2025؟!

Advertisement

في بداية العام الجديد، ستشهد السماء عدة ظواهر فلكية مثيرة للاهتمام، وفقًا لخبراء القبة السماوية في موسكو.ففي الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الجاري، سيشهد سكان الأرض زخات نيزكية قوية من نوع Quadrantids، بالإضافة إلى أكبر قرص مرئي للشمس.وفي الثالث من الشهر الجاري، ستصل زخات الشهب Quadrantids إلى ذروتها، حيث يتوقع الخبراء أن يصل عدد الشهب المتساقطة إلى حوالي 120 شهابًا في الساعة. ستكون هذه الظاهرة مرئية حتى الفجر فوق الأفق الشرقي، وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" للأنباء.وفي الرابع من الشهر الجاري أيضاً، سيظهر أكبر قرص مرئي للشمس بسبب اقتراب الأرض من الشمس في تلك الفترة. سيبدو قرص الشمس أكبر من المعتاد في هذا اليوم، حيث ستصل الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس.ويؤكد العلماء أن المسافة بين الأرض والشمس ليست العامل الرئيسي الذي يؤثر في تغير الفصول، بل إن ميل محور الأرض هو السبب في هذا التغيير. ففي الواقع، تكون الأرض أقرب إلى الشمس في فصل الشتاء، وأبعد عنها في الصيف.وفي 16 كانون الثاني، سيصل كوكب المريخ إلى أقرب مسافة له من الأرض، حيث سيقع في خط مستقيم بين الأرض والشمس. وستكون هذه الفترة مثالية لمراقبة الكوكب الأحمر.ووفقًا للخبراء، ستكون زخات الشهب Quadrantids واحدة من أفضل الزخات التي يمكن مراقبتها في عام 2025، حيث ستكون الظروف مثالية لرصدها خلال ذروتها. ومع ذلك، ستكون الظروف غير ملائمة لمراقبة زخات الشهب في نيسان وآب وتشرين الأول وكانون الثاني من العام 2025. (العربية)