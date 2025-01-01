مدير منظمة الصحة يكشف حالته الصحية بعد نجاته من قصف إسرائيلي

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، إنه يعاني من طنين الأذن منذ أن حوصر هو وفريقه وسط غارة جوية إسرائيلية في اليمن.وكتب تيدروس (59 عاما) على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد عودته إلى جنيف "أنا بخير، لكنني أصبت بطنين في الأذن، بسبب الانفجار القوي. آمل أن يكون مؤقتا".وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف المطار، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس الماضي، بينما كان فريق المدير العام للمنظمة على وشك الصعود إلى طائرته، بعد محادثات في المدينة.وقال تيدروس إن واحدا من أفراد الطاقم أصيب، وتعرض برج المراقبة وصالة المغادرة والمدرج لأضرار. (العربية)