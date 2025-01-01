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تصريح جديد من وزير الخارجية الإسرائيلي حول الإدارة الجديدة بدمشق.. إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:29
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إن "الإدارة الجديدة بدمشق تقودها جماعة جهادية متطرفة للغاية".
أضاف في تصريحاته للإذاعة الرسمية، أن "إسرائيل ستقيّم الإدارة الجديدة وفق أفعالها التي لا تبدو مشجعة حاليا".
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وزير الخارجية الإسرائيلي

جدعون ساعر

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