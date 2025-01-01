تصريح جديد من وزير الخارجية الإسرائيلي حول الإدارة الجديدة بدمشق.. إليكم ما أعلنه

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إن "الإدارة الجديدة بدمشق تقودها جماعة جهادية متطرفة للغاية".





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أضاف في تصريحاته للإذاعة الرسمية، أن "إسرائيل ستقيّم الإدارة الجديدة وفق أفعالها التي لا تبدو مشجعة حاليا".