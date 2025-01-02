روسيا تعلن تدمير 3 دبابات أوكرانية بمسيّرات تعمل بالألياف البصرية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 دبابات أوكرانية على أطراف مقاطعة كورسك الحدودية الروسية بمسيرات جديدة تعمل بالألياف البصرية، ولا يمكن رصدها أو اختراقها.وقالت الوزارة في بيان: "في المناطق الحدودية بمقاطعة كورسك رصدت قوات الاستطلاع الروسية 3 دبابات أوكرانية ودمرتها بمسيّرات FPV العاملة بأسلاك الألياف البصرية التي لا تتأثر بنظام الحرب الإلكترونية. إحدى الدبابات المدمرة من صناعة دول "الناتو"، واثنتان سوفيتيتا الصنع".وأضاف البيان أنه تم العثور على إحدى الدبابات على طريق في المنطقة، وثانية في حقل زراعي، وثالثة تم إخفاؤها وتمويهها في منطقة حرجية.