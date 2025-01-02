Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن تدمير 3 دبابات أوكرانية بمسيّرات تعمل بالألياف البصرية

Lebanon 24
02-01-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1300281-638714016643323574.jpg
Doc-P-1300281-638714016643323574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 دبابات أوكرانية على أطراف مقاطعة كورسك الحدودية الروسية بمسيرات جديدة تعمل بالألياف البصرية، ولا يمكن رصدها أو اختراقها.

وقالت الوزارة في بيان: "في المناطق الحدودية بمقاطعة كورسك رصدت قوات الاستطلاع الروسية 3 دبابات أوكرانية ودمرتها بمسيّرات FPV العاملة بأسلاك الألياف البصرية التي لا تتأثر بنظام الحرب الإلكترونية. إحدى الدبابات المدمرة من صناعة دول "الناتو"، واثنتان سوفيتيتا الصنع".
Advertisement

وأضاف البيان أنه تم العثور على إحدى الدبابات على طريق في المنطقة، وثانية في حقل زراعي، وثالثة تم إخفاؤها وتمويهها في منطقة حرجية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-01-02
05:43 | 2025-01-02
05:30 | 2025-01-02
05:25 | 2025-01-02
05:11 | 2025-01-02
04:48 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24