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عربي-دولي

في فرنسا.. حرق نحو ألف سيارة ليلة رأس السنة

Lebanon 24
02-01-2025 | 01:03
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قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو إن مئات الآلاف من الفرنسيين استقبلوا العام الجديد باحتفالات سلمية إلى حد كبير، رغم إضرام النار في نحو ألف سيارة.

وأعلن ريتيللو، مساء الأربعاء، أنه تم إضرام النار في 984 سيارة في جميع أنحاء البلاد، وتم إلقاء القبض على نحو 420 شخصاً، واحتجاز 310 منهم لدى الشرطة.
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ووصف الوزير هذه الأرقام بأنها غير مقبولة.

وأضاف أن "هذا العنف هو نتيجة للوحشية التي يجسدها الجبناء والبلطجية الذين يهاجمون ممتلكات الفرنسيين المتواضعين في كثير من الأحيان والذين لا يملكون الوسائل لحماية سياراتهم في مواقف السيارات الخاصة".

لكن مئات الآلاف من الأشخاص في شارع الشانزليزيه في باريس لم يتأثروا، حيث احتفلوا بعروض مسرحية وموسيقى في الشارع الشهير، وتوج بعرض للألعاب النارية في قوس النصر.

وأفادت تقارير أولية بأن الاحتفالات، التي كان من المتوقع أن تجذب حوالي مليون شخص مثل العام الماضي، قد جرت وسط أجواء هادئة إلى حد كبير.

وتم نشر حوالي 10 آلاف من رجال الشرطة في العاصمة الفرنسية واتخاذ تدابير أمنية خاصة لتأمين الاحتفالات عبر الشارع الرئيسي الذي تم إغلاقه أمام حركة المرور.
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