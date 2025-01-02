في شباط المقبل... أردوغان يخطط لتعديلات وزارية

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رجحت صحيفة Türkiye نقلا عن مصادرها أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعديلات على الحكومة في شباط المقبل، وأن يبقي على بعض الوزارات بلا تغيير.وقالت الصحيفة إنه "من المتوقع أن يتم تغيير ما لا يقل عن 5-6 وزراء في الحكومة. في حين سيبقى نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير المالية والخزانة محمد شيمشك، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير البيئة مراد كوروم، ووزير الدفاع يشار غولر في مناصبهم دون تغيير".وبحسب الصحيفة، من المتوقع أيضا حدوث تغييرات في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم وفي إدارات الحكومة المحلية.ولفتت الصحيفة أيضا إلى الانتخابات الجديدة لرئاسة الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا.وأضافت "ستُعقد انتخابات جديدة لرئيس البرلمان في يونيو وتُعقد انتخابات رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا مرتين في الفصل التشريعي الواحد". (روسيا اليوم)