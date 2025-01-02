خبير يُحدّد موعد بدء شهر رمضان... وهذا ما كشفه عن عيد الفطر

توقع إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون يوم السبت 1 آذار المقبل غرة شهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية.





وأضاف: "سيولد هلال شهر شوال يوم السبت 29 آذار، وسيكون مماس للأفق الغربي وقت غروب الشمس وسيغرب بعد غروب الشمس بـ 5 دقائق، ولهذا من المتوقع أن تتعذر رؤيته، وسيكمل الشهر الفضيل عدته 30 يوماً، وعليه يكون يوم الاثنين 31 آذار غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك فلكياً". (الامارات 24)

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