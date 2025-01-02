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عربي-دولي

خبير يُحدّد موعد بدء شهر رمضان... وهذا ما كشفه عن عيد الفطر

Lebanon 24
02-01-2025 | 05:11
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توقع إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون يوم السبت 1 آذار المقبل غرة شهر رمضان المبارك، وفق الحسابات الفلكية.


وأضاف: "سيولد هلال شهر شوال يوم السبت 29 آذار، وسيكون مماس للأفق الغربي وقت غروب الشمس وسيغرب بعد غروب الشمس بـ 5 دقائق، ولهذا من المتوقع أن تتعذر رؤيته، وسيكمل الشهر الفضيل عدته 30 يوماً، وعليه يكون يوم الاثنين 31 آذار غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك فلكياً". (الامارات 24)
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