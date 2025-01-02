الدفاع التركية: نبحث مع نظرائنا في سوريا إقامة علاقات استراتيجية

كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية إجراء محادثات مع نظرائهم في سوريا حول إقامة علاقات استراتيجية وتأسيس تعاون في مجالات متعددة بعد تفعيل الأجهزة الحكومية في دمشق.



Advertisement

كذلك نقلت عن الوزارة تأكيدها على مواجهة "المنظمات الإرهابية" في سوريا خلال المرحلة الجديدة، بما يتفق مع موقف الإدارة السورية الجديدة. وأضافت المصادر أنه سيتم تقديم الدعم اللازم بناءً على خارطة الطريق التي ستُعدّ وفقا للاحتياجات المحددة عقب هذه المحادثات، وفق ما نقل مراسل العربية.كذلك نقلت عن الوزارة تأكيدها على مواجهة "المنظمات الإرهابية" في سوريا خلال المرحلة الجديدة، بما يتفق مع موقف الإدارة السورية الجديدة.

وعن سؤال يتعلق بإغلاق أو تقليص نقاط المراقبة الموجودة في منطقة إدلب، قالت مصادر وزارة الدفاع التركية: "تعد المنطقة ساحة واسعة وديناميكية تشهد تطورات مستمرة يتم متابعتها عن كثب. ووفقاً للتطورات المتلاحقة، تجري القوات المسلحة التركية تقييمات ويتم تحديث الخطط باستمرار. وفي هذا السياق، تُتخذ التدابير اللازمة، مثل إعادة توزيع القوات أو أي احتياجات أخرى مطلوبة".

أما في ما يخص الوضع الأخير شرق الفرات، أوضحت المصادر أن الاشتباكات بين ما يسمى "الجيش الوطني السوري" والقوات الكردية لاسيما "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في المنطقة مستمرة. (العربية)