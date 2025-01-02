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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعود إلى كوباني شمال سوريا

Lebanon 24
02-01-2025 | 08:15
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بعد مضي نحو خمسة أعوام على الانسحاب، يعود الجيش الأميركي إلى مدينة عين العرب - كوباني شمال سوريا، إذ شرع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إنشاء قاعدة وسط المدينة.
ووصل رتل من الشاحنات، صباح الخميس، إلى المدينة حاملا تعزيزات لوجستية تضمنت غرفا مسبقة الصنع وكاميرات مراقبة وآلات حفر وكتلا إسمنتية وصهاريج وقود.
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ويقول خبراء إنه بعد سقوط بشار الأسد كانت كوباني تحت تهديد تركي، مشيرين إلى أن عودة القوات الأميركية إلى المدينة مؤشر إيجابي ومحل ارتياح لدى الشارع الكردي وسيجنب المنطقة المزيد من التصعيد وويلات الحرب.
هذا وسيقيم التحالف قاعدته في أحد فنادق وسط المدينة، بالتزامن مع وصول فرق خاصة للإشراف على عمليات إنشاء القاعدة.
(سكاي نيوز)
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