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عربي-دولي

"من غزة مرورًا بالضاحية وصولًا إلى إيران".. هاليفي: ضربنا الدائرة ورأسها!

Lebanon 24
02-01-2025 | 12:11
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، عن عملية المداهمة في عمق سوريا على مجمع الصواريخ في مصياف، أنّ "عملية وحدة شلداغ في عمق سوريا تضاف إلى سلسلة عمليات بطولية نفذها الجيش الإسرائيلي على مدار الأشهر الأخيرة من قطاع غزة مرورًا في ضاحية بيروت الجنوبية وصولًا إلى إيران وذلك بهدف تدمير قدرات انتاج الصواريخ للمحور الإيراني".


تابع: "إيران وضعت خلال سنوات دائرة من النار والصواريخ على حدودنا ونحن ضربنا الدائرة ورأسها".


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