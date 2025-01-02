"من غزة مرورًا بالضاحية وصولًا إلى إيران".. هاليفي: ضربنا الدائرة ورأسها!

#عاجل رئيس الأركان عن عملية المداهمة في عمق سوريا على مجمع الصواريخ في #مصياف : عملية وحدة شلداغ في عمق سوريا تضاف إلى سلسلة عمليات بطولية نفذها جيش الدفاع على مدار الأشهر الأخيرة من قطاع غزة مرورًا في ضاحية بيروت الجنوبية وصولًا إلى إيران وذلك بهدف تدمير قدرات انتاج الصواريخ… pic.twitter.com/EcWDCY3ZJI