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عربي-دولي
شخصان قُتلا.. تحطم طائرة في كاليفورنيا بعد حوالي دقيقة من إقلاعها (صورة)
Lebanon 24
02-01-2025
|
23:11
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تحطمت طائرة صغيرة فوق سطح مستودع في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، وأودت بحياة شخصين، فيما أصيب 18 آخرين.
وقالت كريستي ويلز المتحدثة باسم شرطة فوليرتون، إن الشرطة تلقت تقريراً في الساعة 2:09 مساءً بتوقيت غرب الولايات المتحدة، بشأن الحادث في مدينة فوليرتون في مقاطعة أورانج.
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وأضافت ويلز أن رجال الإطفاء والشرطة وصلوا إلى مكان الحادث، وعملوا على إطفاء الحريق الذي اندلع بعد سقوط الطائرة، وأخلوا المناطق المحيطة.
وألحق الحريق أضراراً بالمستودع الذي يحتوي على ماكينات خياطة ومخزون من المنسوجات، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت الشرطة إن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، بينما عولج ثمانية وأخلي سبيلهم في مكان الحادث. وقالت ويلز إن هناك حالتي وفاة مؤكدة.
ويُظهر موقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية، أن طائرة ذات أربعة مقاعد ومحرك واحد تحطمت بعد حوالي دقيقة من إقلاعها.
وتُظهر لقطات كاميرا أمنية في الشارع، انفجاراً وتصاعد النيران والدخان الأسود، بينما بدت الطائرة وكأنها تغوص في المستودع.
وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار فوليرتون المحلي، وهو مطار للطيران العام في مقاطعة أورانج يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ديزني لاند. ويوجد به مدرج واحد ومهبط طائرات هليكوبتر واحد.
وذكرت صحيفة "أورانج كاونتي ريجستر" أن طائرة أخرى ذات أربعة مقاعد تحطمت في شجرة على بعد نصف ميل من المطار في تشرين الثاني الماضي أثناء هبوط اضطراري بعد إقلاعها مباشرة. أصيب كل من كان على متنها بجروح متوسطة. (الشرق)
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