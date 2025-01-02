Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن.. وأنباء عن إصابات

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1300636-638714818238497783.jpg
Doc-P-1300636-638714818238497783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دوّت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وجنوبها فجر الجمعة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه رصد صاروخا أُطلق من اليمن ودخل أجواء الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان "تمّ رصد عبور صاروخ واحد من اليمن إلى الأراضي الإسرائيلية. تمّ إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه الهدف، والتفاصيل قيد المراجعة".
Advertisement

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص خلال تدافعهم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.


وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تدرس شن هجوم واسع النطاق في اليمن.

وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي يفكر "في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد، ضد الحوثيين في اليمن".

وأضاف أن "القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن".

وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير لهيئة البث بأن "الحوثيين قرروا زيادة هجماتهم ضد إسرائيل بشكل كبير، حتى أنهم أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية منذ نهاية الأسبوع.. ولذلك، يجب أن نواصل الهجوم هناك".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء الكنيست، الأسبوع الماضي، بأنه طلب من الجيش تدمير البنى التحتية التابعة للحوثيين، مضيفا "سنضرب بكامل قوتنا أي طرف يحاول إلحاق الضرر فينا".

وشدد على: "مواصلة سحق قوى الشر بقوة ومهارة، حتى وإن استغرق الأمر وقتا". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:33 | 2025-01-03
02:20 | 2025-01-03
02:14 | 2025-01-03
02:10 | 2025-01-03
02:10 | 2025-01-03
02:07 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24