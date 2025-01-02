إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن.. وأنباء عن إصابات

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دوّت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وجنوبها فجر الجمعة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه رصد صاروخا أُطلق من اليمن ودخل أجواء الدولة العبرية.وقال الجيش في بيان "تمّ رصد عبور صاروخ واحد من اليمن إلى الأراضي الإسرائيلية. تمّ إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه الهدف، والتفاصيل قيد المراجعة".وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص خلال تدافعهم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تدرس شن هجوم واسع النطاق في اليمن.وذكر المصدر أن الجيش الإسرائيلي يفكر "في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد، ضد الحوثيين في اليمن".وأضاف أن "القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن".وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير لهيئة البث بأن "الحوثيين قرروا زيادة هجماتهم ضد إسرائيل بشكل كبير، حتى أنهم أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية منذ نهاية الأسبوع.. ولذلك، يجب أن نواصل الهجوم هناك".وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء الكنيست، الأسبوع الماضي، بأنه طلب من الجيش تدمير البنى التحتية التابعة للحوثيين، مضيفا "سنضرب بكامل قوتنا أي طرف يحاول إلحاق الضرر فينا".وشدد على: "مواصلة سحق قوى الشر بقوة ومهارة، حتى وإن استغرق الأمر وقتا". (سكاي نيوز)