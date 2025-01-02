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عربي-دولي

مصدر من عائلة منفذ هجوم نيو أورليانز يكشف تفاصيل "شخصية" عنه

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:17
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كشف الأخ غير الشقيق للمتهم بدهس محتفلين بشاحنة في مدينة نيو أورليانز يوم رأس السنة، تفاصيل شخصية جديدة تتعلق بمنفذ الهجوم شمس الدين جبار.

وقال عبد الرحيم جبار إن شمس الدين كان من قدامى المحاربين في الجيش، وكان يكافح للتغلب على طلاقه الأخير، لكن لم تظهر عليه أي علامات على الاستياء قبل أسابيع فقط من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة حوالي 30 آخرين.
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وأضاف عبد الرحيم أنه لم يلحظ أي شيء غير معتاد عندما تحدث الاثنان آخر مرة قبل بضعة أسابيع، رغم أنه كان يعلم أنه يواجه صعوبة في إقامة مشروع تجاري بعدما خرج من طلاقه الثاني.

وفي مقابلة مع "رويترز" قال عبد الرحيم من منزله في بومونت بولاية تكساس "ربما كان يبحث عن إجابات"، مشيرا إلى أن أخاه "جدد مؤخرا اعتناقه الإسلام بعد أن تخلى عنه في العشرينات والثلاثينيات من عمره".

وتابع قائلا: "كان ذكيا ومضحكا وله قوة شخصية ومحبا وعطوفا ومتواضعا ولم يكن ليؤذي ذبابة حرفيا. لهذا السبب كان الأمر مدمرا للغاية".

وأكد أن "هذه الدرجة من الخبث ليست منه. نحن نحاول أن نفهم ما تغير أيضا". (سكاي نيوز)
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