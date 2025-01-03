الداخلية المصرية توضح حقيقة فيديو صاروخ أسوان

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أوضحت الداخلية المصرية في بيان لها خلفيات نشر فيديو يظهر سقوط صاروخ داخل أراضي زراعية في محافظة أسوان، جنوبي مصر.وقالت الوزارة في بيانها أن "ناشر الفيديو يعمل فني صيانة هواتف محمولة، ويقيم بمحافظة القليوبية".وبينت أنه "أقر بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ادعى سقوطه بمحافظة أسوان، لرفع معدلات المشاهدات وحصد اللايكات وتحقيق أرباح مالية".وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعل.وأثار الخبر موجة من ردود الفعل الغاضبة في مصر على مواقع التواصل، لا سيما مع تكرار ظاهرة نشر الأخبار المفبركة والمغلوطة لجمع المشاهدات. (سكاي نيوز)