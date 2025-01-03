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عربي-دولي

شاب فلسطيني ضحية عملية الدهس في نيو أورليانز (صورة)

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:26
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بين من دهسهم "المتدعوش" الأميركي، شمس الدين جبار، بعجلات شاحنته في مدينة "نيو أورليانز" الأميركية، فتى فلسطيني اسمه كريم بدوي وعمره 18 عاما، وفقا لما علمت "العربية" من مراجعتها لضحايا العملية الإرهابية، وعددهم 15 شخصا، معظمهم من صغار السن إجمالا.
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وكان جبار، البالغ 42 سنة، استأجر شاحنة صغيرة "أونلاين" عبر تطبيق Turo التواصلي، وانقضّ بها على حشد من المحتفلين في شارع "بوربون" بنيو أورليانز، فقتل 15 وأصاب العشرات بجروح متنوعة في الساعات الأولى من رأس السنة الجديدة.
 
والد كريم، نعاه "فيسبوكيا" وقال عن ابنه المولود في الولايات المتحدة: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أنعي خبر وفاة ولدي كريم بلال بدوي الذي وافته المنية اليوم في الصباح الباكر، إثر حادث مفجع، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.." ثم ذكر بلال بدوي لشبكة NPR الإذاعية الأميركية، أن ابنه "أحب كل شيء. كان يحب الرياضة. لعب البيسبول، ولعب كرة السلة، وكرة القدم".

وكتب "الصحفي معين شديد" كما هو اسمه في "فيسبوك" أيضا، أن القتيل هو من ضاحية "شويكة" في طولكرم. أما في الإعلام الأميركي، فورد عن كريم بصحيفة The Advocate الصادرة بولاية لويزيانا، أنه طالب في "جامعة ألاباما" وكان في "نيو أورليانز" مع زملاء سابقين له في مدرسته الثانوية، عندما دهس جبار المحتشدين، فخرّ صريعا، ثم جرح السائق زميلا لكريم قبل أن يخرج من السيارة ويطلق الرصاص على ضباط من الشرطة تصدوا له، فردوا أيضا بالرصاص، وقتلوه ليلة رأس السنة. (العربية)
 
كريم بدوي، عمره 18 سنة
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