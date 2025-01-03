خلال المرحلة المُقبلة... هكذا سيتعامل الحوثيون مع إسرائيل

كشفت مصادر أمنيّة أنّ الحوثيين رفضوا اقتراحا أميركيا للتفاوض ووقف الهجمات على إسرائيل.

وأضافت المصادر بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيليّة: "وجهة الحوثيين المقبلة هي تصعيد المواجهة".