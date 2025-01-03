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عربي-دولي

خلال المرحلة المُقبلة... هكذا سيتعامل الحوثيون مع إسرائيل

Lebanon 24
03-01-2025 | 08:27
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كشفت مصادر أمنيّة أنّ الحوثيين رفضوا اقتراحا أميركيا للتفاوض ووقف الهجمات على إسرائيل.
 
 
وأضافت المصادر بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيليّة: "وجهة الحوثيين المقبلة هي تصعيد المواجهة".
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