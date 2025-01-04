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عربي-دولي
استولت على 3 قرى إضافية.. القوات الروسية تتقدم بالقرب من "بوكروفسك" الاستراتيجية
Lebanon 24
04-01-2025
|
00:36
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أعلن مدونون عسكريون أوكرانيون ان القوات الروسية استولت على 3 قرى إضافية بالقرب من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في دونيتسك.
وذكرت مدونة "ديب ستيت"، أمس الجمعة، أن المواقع هي "داتشينسكي" و"نوفي ترود" و"فوفكوف"، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من جنوب بوكروفسك.
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ورسمت مدونة "لايفيوماب"سيناريو مشابها، بينما قال تقرير الوضع الرسمي الصادر عن هيئة الأركان العامة بعد ظهر الجمعة إن "نوفي ترود" لا تزال موضع نزاع، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وتشير مصادر روسية إلى أن القوات الروسية اقتربت كثير من ناحية الجنوب، وأنها تواصل عملية محاصرة بوكروفسك.
وفي الأسابيع الأخيرة، حول الجيش الروسي استراتيجيته من الهجوم المباشر على مدينة بوكروفسك التعدينية والصناعية إلى الالتفاف عليها من الجنوب.
وتشكل هذه الخطوة خطرا على الطريق المهم الرابط بين بوكروفسك ومدينة دنيبرو المهمة.
كما اقتربت القوات الروسية من الوصول إلى حدود منطقة دنيبروبتروفسك الإدارية الأوكرانية، التي ظلت بعيدة عن المعارك البرية منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
وتقترب موسكو من تحقيق هدفها المتمثل في السيطرة الفعلية على منطقتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين أعلنت ضمهما إليها من قبل.(سكاي نيوز)
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