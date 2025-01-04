"الله يرحمك يابا": طفلة فلسطينية تودع والدها الذي استشهد بغارة إسرائيلية.. فيديو يدمي القلوب

انتشر مقطع يدمي القلوب حيث ظهرت طفلة فلسطينية وهي تودع والدها الذي قتله الجيش الاسرائيلي في غاراته المتواصلة على شمال غزة.



وبدموع فاضت من عينيها، ظهرت الطفلة وهي تودع والدها إلى مثواه الأخير بحرقة قائلة "الله يرحمك يابا".

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"أكثر من 45 ألف قتيل"

يأتي هذاالمشهد المؤلم فيما تتوالى يوميا المآسي في القطاع المدمر الذي لا يزال يعيش منذ أكثر من سنة تحت نار الحرب والجوع.



إذ أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن استشهاد أكثر من 45500 فلسطيني، وفق أرقام الصحة في القطاع التي تديرها حركة حماس



كما أدت إلى نزوح معظم السكان وعددهم 2.3 مليون نسمة، فضلا عن تدمير أغلب مناطق القطاع الساحلي الصغير.(العربية)







