Advertisement

عربي-دولي

"الله يرحمك يابا": طفلة فلسطينية تودع والدها الذي استشهد بغارة إسرائيلية.. فيديو يدمي القلوب

Lebanon 24
04-01-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1301105-638715818581439469.jpg
Doc-P-1301105-638715818581439469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر مقطع يدمي القلوب حيث ظهرت طفلة فلسطينية وهي تودع والدها الذي قتله الجيش الاسرائيلي في غاراته المتواصلة على شمال غزة.

وبدموع فاضت من عينيها، ظهرت الطفلة وهي تودع والدها إلى مثواه الأخير بحرقة قائلة "الله يرحمك يابا".
Advertisement
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
"أكثر من 45 ألف قتيل"
يأتي هذاالمشهد المؤلم فيما تتوالى يوميا المآسي في القطاع المدمر الذي لا يزال يعيش منذ أكثر من سنة تحت نار الحرب والجوع.

إذ أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن استشهاد أكثر من 45500 فلسطيني، وفق أرقام الصحة في القطاع التي تديرها حركة حماس

كما أدت إلى نزوح معظم السكان وعددهم 2.3 مليون نسمة، فضلا عن تدمير أغلب مناطق القطاع الساحلي الصغير.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2025-01-04
05:31 | 2025-01-04
05:20 | 2025-01-04
05:19 | 2025-01-04
05:05 | 2025-01-04
04:50 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24