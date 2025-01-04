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عربي-دولي

شقوق أرضية وانفجار براكين.. هذا ما خلفه زلزال اثيوبيا (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2025 | 04:50
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تسبب الزلزال الذي ضرب إثيوبيا، اليوم السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، بشقوق عميقة في الأرض وانفجار براكين صغيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الشقوق الأرضية والبراكين في مناطق متفرقة من مركز الزلزال.
 
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وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، في وقت سابق من السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترا شرقي أديس أبابا، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.

ويأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

فقد تعرضت نفس المنطقة إلى زلزال بقوة 5.5 درجة، الجمعة، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز)

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