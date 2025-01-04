شقوق أرضية وانفجار براكين.. هذا ما خلفه زلزال اثيوبيا (فيديو)

تسبب الزلزال الذي ضرب إثيوبيا، اليوم السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، بشقوق عميقة في الأرض وانفجار براكين صغيرة.



وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الشقوق الأرضية والبراكين في مناطق متفرقة من مركز الزلزال.

شقوق أرضية وبراكين صغيرة بعد زلزال جديد في #إثيوبيا #سوشال_سكاي pic.twitter.com/QP7rPWXVb2 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 4, 2025 Advertisement

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، في وقت سابق من السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا.



وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترا شرقي أديس أبابا، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.



ويأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.



فقد تعرضت نفس المنطقة إلى زلزال بقوة 5.5 درجة، الجمعة، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز)



