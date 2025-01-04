ابتداءً من هذا التاريخ... سوريا تعلن استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق

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وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال الصليبي، أنّه "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".أضاف: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم". (سكاي نيوز)