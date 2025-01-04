تأكيد قطري على استمرار دعم سوريا في المجالات كافة

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بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد الخليفي، السبت، مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الخلفي مع الشيباني، وفق بيان للخارجية القطرية، غداة إعلان الوزير السوري زيارة الدوحة هذا الأسبوع.وجرى خلال الاتصال الهاتفي "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وجهود المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا"، وفق البيان.وأعرب الخليفي عن "استمرار دعم دولة قطر لسوريا في كل المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون".وتوجه الشيباني بـ"الشكر لدولة قطر على موقفها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوري الشقيق". (الاناضول)