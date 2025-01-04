17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلينكن يكشف: هذه "أسرع طريقة" لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
04-01-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن أسرع طريقة لإنهاء الحرب في غزة بشكل دائم هي من خلال اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
واعتبر بلينكن في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن أكبر عائقين يحولان دون التوصل إلى إنهاء الحرب في غزة يتعلقان بالدافع الذي يحرك حماس
Advertisement
وقال وزير الخارجية الأميركي: " لقد أمضينا أشهرا في العمل على خطة ما بعد الصراع مع العديد من البلدان في المنطقة والشركاء العرب".
وتابع: إذا لم تتح لنا الفرصة للبدء في محاولة تنفيذها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن في غضون الأسبوعين المقبلين، فسنسلمها إلى إدارة ترامب القادمة ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدمًا في ذلك.
وأشار المسؤول الأميركي، إلى أن المعاناة في غزة كانت هي الدافع لإيجاد طريقة لإنهاء الصراع من خلال استعادة الرهائن والوصول إلى وقف لإطلاق النار.
وأكد بلينكن أن الوضع يعتبر جيد بشأن ضمان عدم تكرار أحداث 7 تشرين الأول 2023، وقال: "دمرت إسرائيل القدرات العسكرية لحماس. كما قضت على القيادة المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم يعجبها النظام الجديد.. فنانة سورية شهيرة اختارت المنفى وهاجرت إلى دبي
Lebanon 24
لم يعجبها النظام الجديد.. فنانة سورية شهيرة اختارت المنفى وهاجرت إلى دبي
23:58 | 2025-01-03
03/01/2025 11:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أثرياء جنوب لبنان.. فنانة عربية شهيرة بلقطات رومانسية مع زوجها (فيديو)
Lebanon 24
هو من أثرياء جنوب لبنان.. فنانة عربية شهيرة بلقطات رومانسية مع زوجها (فيديو)
01:34 | 2025-01-04
04/01/2025 01:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال
Lebanon 24
"حلم أصبح حقيقة".. بُشرى من وزير الأشغال
15:20 | 2025-01-03
03/01/2025 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الدولار.. ما جديد "الأخضر"؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الدولار.. ما جديد "الأخضر"؟
13:40 | 2025-01-03
03/01/2025 01:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
14:32 | 2025-01-03
03/01/2025 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:09 | 2025-01-04
مسؤول إيراني يكشف: الجيش السوري المنحل عمل ضد قوات أسسها سليماني
13:00 | 2025-01-04
هذه أساليب قتال "حماس".. محلل إسرائيلي يكشفها
12:41 | 2025-01-04
فيديو جديد لأسيرة إسرائيلية في غزة
12:06 | 2025-01-04
"جيش سوريا الحرة" إلى المشهد من جديد.. ما قصته؟ وما هي أهدافه؟
12:00 | 2025-01-04
"خرجوا من القبر ضاحكين".. قصّة "وجوه" السوريين بعد بشّار!
11:00 | 2025-01-04
من سيملأ فراغ إيران في سوريا بعد الأسد؟ 3 أطراف قد تدخل على الخط
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
04/01/2025 20:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
04/01/2025 20:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
04/01/2025 20:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24