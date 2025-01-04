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عربي-دولي
ماذا يفعل الجيش الأميركي في حلب؟ مصدر يكشف
Lebanon 24
04-01-2025
|
14:14
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كشف مصدر سوري مطلع اليوم السبت، أن الجيش الأميركي بدأ بتجهيز معسكر جديد على أراضي فندق وعدد من المباني المجاورة في مدينة كوباني (عين العرب) في محافظة حلب شمال سوريا.
ويوم أمس الجمعة، نفت وزارة الدفاع الأميركية أي خطط لإنشاء قاعدة أمريكية في منطقة مدينة كوباني (عين العرب) السورية على الحدود مع تركيا، وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إنه لا يوجد جنود أمريكيون في منطقة عين العرب.
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وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "بدأت القوات الأمريكية بناء قاعدة عسكرية صغيرة في بلدة عين العرب على الحدود السورية التركية في مبنى كان في السابق فندقا والعديد من المباني المحيطة به".
وبحسب المصدر، يجري العمل حاليا على إنشاء تحصينات خرسانية حول هذه المباني تحسبا لبدء نقل الأصول التقنية والعسكرية.
كما تعمل القوات الأميركية بحسب المصدر على تعزيز تواجدها وتعزيز قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، وزيادة كبيرة في عدد إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التقنية التي تصل إلى هذه القواعد، سواء برا من العراق أو جوا من دول أخرى.
هذا وأفادت مصادر في قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والتحالف الدولي يقومون بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني). (روسيا اليوم)
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