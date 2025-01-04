Advertisement

عربي-دولي

ماذا وجد تحت مقر الحرس الجمهوري في دمشق؟ مسؤول عسكري يكشف

Lebanon 24
04-01-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1301374-638716248205693527.png
Doc-P-1301374-638716248205693527.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير جديد عن وجود شبكة أنفاق على أحد سفوح جبل قاسيون الذي يطل على مدينة دمشق، تربط المجمع العسكري للحرس الجمهوري، الذي كان مكلفًا بالدفاع عن العاصمة السورية، بالقصر الرئاسي. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن هذه الأنفاق تمتد تحت الأرض، متصلة بمرافق عسكرية رئيسية.
Advertisement

مسؤول عسكري في إدارة العمليات العسكرية، التي قادت فصائل المعارضة للإطاحة بنظام بشار الأسد، أوضح أن هذا اللواء كان ثكنة عسكرية تابعة لباسل الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل. وأشار إلى أن الفصائل دخلت هذه الثكنة الضخمة بعد سقوط النظام، لافتًا إلى أن الأنفاق التي تربط الثكنة بالقصر الجمهوري تقع تحت الأرض وتمتد لمسافات طويلة.

كما أشار التقرير إلى وجود غرفتين محصنتين تحت الأرض تضمان غرفا كبيرة مخصصة للحرس ومزودة معدات اتصالات وكهرباء ونظام تهوية، بالإضافة إلى مكان لتخزين الأسلحة.

أيضاً هناك أنفاق أخرى أكثر بدائية، حفرت في الصخر، تحتوي على ذخيرة.

ولفت إلى أنه وفي هذا المجمع الضخم، يتدرب المقاتلون الجدد على إطلاق النار، في حين تصطف دبابات ومدافع في الموقع.

كذلك، يمكن رؤية عدد كبير من البراميل الفارغة ومتفجرات مرصوصة في مكان أبعد، أكد عنها المسؤول أن النظام سابقا كان يستخدمها ليقصف بها المدنيين في الشمال السوري. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:40 | 2025-01-05
03:30 | 2025-01-05
03:08 | 2025-01-05
02:44 | 2025-01-05
02:00 | 2025-01-05
01:34 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24