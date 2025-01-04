المستشار النمساوي يعلن استقالته

أعلن المستشار النمساوي المحافظ كارل نيهامر، السبت، أنه سيستقيل من منصبه في الأيام المقبلة، بعد إنهائه محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.



وقال نيهامر، في منشور على منصة إكس،: "بعد إنهاء محادثات الائتلاف سأقوم بما يلي: سأتنحى عن منصبي كمستشار ورئيس حزب الشعب في الأيام المقبلة لإتاحة انتقال منظّم".

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