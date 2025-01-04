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عربي-دولي

من تركيا إلى سوريا.. كم بلغ عدد "العائدين" بعد سقوط الأسد؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 23:50
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أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم السبت، أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 8 كانون الأول الماضي.
 
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وجاءت تصريحات بولات خلال مؤتمر صحفي في أثناء زيارته إلى بوابة جيلفيجوزو الحدودية في محافظة هاتاي جنوب شرقي تركيا، حيث قام بإجراء معاينة في منطقة عازلة، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وبحسب بولات فقد عاد 27,941 سوريا إلى بلادهم عبر 3 بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 كانون الأول من العام الماضي، وقال: "عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص".
 
وأضاف بولات أن اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة.

ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى 3 مرات خلال فترة 6 أشهر.


وأعرب بولات عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية عودة اللاجئين.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السورين في الخارج حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ حوالي 6,996,200 لاجئ، بحسب مركز جسور للدراسات.
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