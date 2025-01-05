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عربي-دولي

تحمل مخاطر متعددة.. شرق أميركا يتأهب لعاصفة ضخمة وتحذيرات

Lebanon 24
05-01-2025 | 01:05
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أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، إن ملايين الأميركيين من منطقة السهول إلى الساحل الشرقي يواجهون خطر العواصف الثلجية والأمطار المتجمدة، وذلك حتى يوم الاثنين المقبل.

وفي إطار الاستعدادات للعاصفة، أعلن حكام ولايتي كنتاكي وفيرجينيا حالة الطوارئ تحسبًا للظروف الجوية المتدهورة. وقال ريتش بان، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة، مساء السبت: "العاصفة لا تزال تتشكل، لكنها تحمل مخاطر متعددة من الثلوج الكثيفة في السهول إلى الجليد الذي يغطي الطرق في الجنوب".
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أضاف بان أن أكثر من 60 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا تنبيهات أو تحذيرات بشأن الطقس الشتوي هذا الأسبوع، مع توقعات بتساقط الثلوج في المنطقة الممتدة من نبراسكا وكانساس إلى أوهايو وإنديانا وجنوب غرب بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا، بسمك يتراوح بين 2.5 سم إلى 30 سم. كما يُتوقع أن يتسبب الجليد في تدمير خطوط الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وقال بان إن العاصفة ستتسبب في موجة من الأمطار المتجمدة والجليد التي ستضرب مناطق مثل جنوب ميزوري وكنتاكي وتنيسي، مما قد يجعل الطرق شديدة الخطورة. وأضاف: "سيكون من المستحيل تقريبًا القيادة في بعض المناطق".

وتدهورت حالة الطرق في مناطق بوسط الولايات المتحدة مع وصول العاصفة، حيث جلبت مزيجًا من الثلوج والأمطار الجليدية، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة. وأشار بوب أورافيك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، قائلاً: "الشتاء قد عاد".

وبحلول مساء السبت، كانت العاصفة تتسبب في تساقط الثلوج الغزيرة على مسافة واسعة بين كانساس وإنديانا، خاصة على طول الشريط الشمالي من الطريق السريع 70، حيث كان من المتوقع أن يسقط ما لا يقل عن 20 سنتيمترا من الثلوج. كما تم إغلاق جزء من الطريق السريع في وسط كانساس بسبب الظروف الخطيرة. وواصلت العاصفة تحركها نحو وادي أوهايو، مع توقع حدوث اضطرابات كبيرة في حركة السفر. كما انقلبت شاحنة إطفاء وعدد من الشاحنات الكبيرة في غرب سالينا بولاية كانساس.

أوقف مطار مدينة كانساس الدولي عملياته مؤقتًا بسبب الجليد، مما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلة طائرة خاصة تنقل فريق كانساس سيتي تشيفز، قبل إعادة فتح المدارج.

من المتوقع أن تواصل العاصفة حركتها نحو الساحل الشرقي، وصولًا إلى المحيط الأطلسي بحلول يوم الاثنين، مع موجة جديدة من الهواء القطبي الشمالي التي ستجلب برودة شديدة إلى ثلثي شرق الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)
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