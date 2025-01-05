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عربي-دولي

مسؤول في القصر الجمهوريّ يكشف معلومات عن الأسد.. كيف أمضى لحظاته الأخيرة قبل سقوطه؟

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:20
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أكد كامل صقر، مدير المكتب السياسي والإعلامي في الرئاسة السورية السابقة، أن بشار الأسد "بدا منفصلا عن الواقع خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت سقوط النظام، ولم يكن قلقا ولو للحظة".
 
وقال صقر في "بودكاست" على إحدى المنصات إن "الأسد كان يكتفي بتفسيرات ذاتية للأوضاع، وكان يرفض أي رأي مخالف يقدم رؤية واقعية للأوضاع في سوريا".
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واعتبر صقر أن الأسد "لم يكن يرغب حتى في خوض المعركة".  ورأى صقر أن "الأسد عاش مرحلة إنكار وصولا إلى اللحظة التي شعر فيها بالعزلة التامة واكتشاف أن إيران وغيرها تراجعوا عن دعمه".

وعن زوجة الأسد أسماء، أكد صقر أنها "تملكت نفوذا كبيرا في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والإداري وأحيانا في المجال العسكري المعنوي، عبر مبادرات إنسانية شكلية".

وأضاف: "كان يشار إليها بأنها ذات شخصية قوية للغاية ولها تأثير مباشر على قرارات بشار الأسد في الكثير من الملفات".

وعن خلافها مع رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، أكد صقر أن الخلاف كان حقيقيّا، مع حديث عن ضغوط مباشرة مارستها أسماء الأسد لسحب السيطرة المالية من رامي مخلوف.

وتابع: "صادرت الدولة أموال مخلوف بذريعة التهرب الضريبي، وهو صرح بأنه تعرض لاغتصاب ثروته. وقيل إن هذه الخطوة كانت ضمن خطة لتعزيز نفوذ الزوجة داخل الحلقة المالية للرئاسة".

وعن مرضها بالسرطان، كشف الضيف أنها أعلنت إصابتها بالسرطان وتم تكليف المكتب الإعلامي بتعزيز الخبر ونشره على أنه خبر رئاسي لكسب عطف جماهيري.

وأكد أن المكتب الإعلامي لم ير أي تقرير طبي موثوق، لكن الرواية تحدثت عن إصابتها بسرطان الثدي ثم سرطان الدم، وأن الظهور التلفزيوني لها "كان يرمي إلى حشد تعاطف شعبي في بلد يعرف أهله بعاطفتهم العالية".

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