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عربي-دولي

اتصال عاجل أنقذه.. إليكم تفاصيل هروب جندي إسرائيلي متّهم بجرائم حرب

Lebanon 24
05-01-2025 | 06:03
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تمكن جندي إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل من الفرار من البلاد، بعد فتح تحقيق في شكوى متعلقة بمشاركته في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجندي كان يقضي عطلته برفقة عدد من الأصدقاء في البرازيل.
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ويقول والد أحد أصدقائه للصحيفة: "كانوا 5 أشخاص في الرحلة. مكثوا في جزيرة مورو في البرازيل، حيث يستقر عدد من الإسرائيليين".

وأضاف أن الجندي وأصدقائه "استمتعوا بعطلة هادئة، حتى وصلهم اتصال هاتفي يُعلمهم بوجود أمر توقيف ضد الجندي، ما استدعى مغادرته البلاد بسرعة".

وكشف أن "الأصدقاء قرروا عدم تركه بمفرده، ورافقوه عبر الحدود إلى دولة أخرى".

وتابع: "كانت آخر محادثة مع ابننا الساعة الـ5 صباحا. أخبرنا أنهم عبروا الحدود إلى دولة أخرى وأن الأمور كانت على ما يرام".

من جانبه قال والد الجندي الذي لم يتم كشف عن هويته بعد: "المهم أنه ليس في البرازيل بعد الآن. هو غادر هناك ونحن بانتظار عودته إلى إسرائيل".

وكانت الشرطة البرازيلية قد فتحت تحقيقا ضد الجندي الإسرائيلي بعد شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت في قطاع غزة وتعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي المتهمين بارتكاب "جرائم حرب في فلسطين".

وجاء في الشكوى أن الجندي الإسرائيلي كان جزءا من حملة واسعة تشكل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" وفقا للقانون الدولي. (سكاي نيوز)
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