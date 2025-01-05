ماسك يدعو حزب "إصلاح المملكة المتحدة" إلى تغيير زعيمه نايجل فاراج

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صرح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك الذي دعا إلى التصويت لصالح حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الشعبوي اليميني باعتباره "الأمل الوحيد"، بأن الحزب يحتاج إلى تغيير زعيمه نايجل فاراج.وكتب ماسك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حزب الإصلاح يحتاج إلى زعيم جديد. فاراج لا يملك ما يلزم".وفي الوقت نفسه، كان كتب فاراج سابقا في مقال لصحيفة "التلغراف" أنه التقى بماسك في منزل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بمنتجع مار إيه لاغو، مشيرا إلى أنهم ناقشوا مسألة تمويل الحزب البريطاني، ولم يترك رجل الأعمال الأميركي أي مجال للشك في دعم معسكر فاراج.وكما تشير صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد اختلف ماسك وفاراج حول مؤسس منظمة رابطة "الدفاع الإنكليزية" اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام تومي روبنسون، الذي "أثنى عليه" ماسك على شبكته الاجتماعية، بينما قال فاراج إن روبنسون "ليس هو من نحن بحاجة إليه".يذكر أنه نتيجة للانتخابات التي أجريت في تموز الماضي، حصل حزب العمال على الأغلبية المطلقة (402 مقعد) في البرلمان، في حين حصل حزب "إصلاح المملكة المتحدة" على خمسة مقاعد فقط.وفي الوقت نفسه، احتل حزب فاراج المركز الثالث من حيث عدد الأصوات حيث حصل على 14.3%، ومن حيث نسبة الأصوات التي تم الإدلاء بها، فقد جاءت في المرتبة الثانية في 98 دائرة انتخابية، وفاز حزب العمال في 89 منها.وتفسر هذه الفجوة بين الأصوات المدلى بها وعدد المقاعد البرلمانية بالنظام الانتخابي المعمول به في البلاد، والذي بموجبه يدخل البرلمان المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية.وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ماسك إلى التصويت لحزب يميني، فقد سبق له أن كتب في مقال لصحيفة "فيلت" الألمانية أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني هو القوة السياسية الوحيدة في ألمانيا القادرة على إنقاذ البلاد من أن تصبح "ظلا لما كانت عليه في السابق".وأثار نشر هذه المادة جدلا ساخنا في مكتب تحرير "فيلت" وفي ألمانيا ككل، حيث قدمت رئيسة قسم الرأي في "فيلت" إيفا ماري كوغل استقالتها بعد نشر المادة، ووصف المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس من كتلة المعارضة المكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، المقال بأنه تدخل غير مسبوق في الانتخابات الألمانية. (روسيا اليوم)