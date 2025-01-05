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عطل تقني يضرب خدمات الإنترنت في الكويت

Lebanon 24
05-01-2025 | 12:09
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أعلنت السلطات الكويتية تعطل خدمة الانترنت في البلاد بسبب انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية، بحسب وكالة "روسيا اليوم".
وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت في بيان اليوم الأحد إن خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت يوم أمس لدى إحدى شركات الاتصالات، نتيجة انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.
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وأضافت أنها تتابع مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وأوضحت أنها تعمل على التحقيق مع الشركة للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات.

وأكدت أنها مستمرة في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين.
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