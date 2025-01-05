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بايدن: لا ينبغي نسيان اقتحام الكابيتول في 2021

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:02
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد من أن أحداث 6 كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، لا ينبغي نسيانها أو تكرارها.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض قبل يوم من مصادقة الكونغرس على فوز ترامب "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".
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وأضاف بايدن الأحد "أعتقد أن ما فعله كان تهديدا حقيقيا للديموقراطية"، مردفا "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك".
وحذر "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، ولا أعتقد أنه ينبغي نسيانه"، مؤكدا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.
وأكد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال "الطبيعي" للسلطة. (سكاي نيوز)
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